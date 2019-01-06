0553 313 94 23

Theresa May'den İngiliz Parlamentosuna uyarı: Tehlikeye girebilir

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentonun Brexit anlaşmasını onaylamaması durumunda AB'den anlaşmalı ayrılmanın tehlikeye gireceğini belirtti.

06 Ocak 2019 Pazar 18:50
Theresa May'den İngiliz Parlamentosuna uyarı: Tehlikeye girebilir

İngiltere Başbakanı Theresa May, BBC’ye yaptığı açıklamada, gelecek haftaki Brexit oylamasının kesinlikle yapılacağını ve söz verdiği gibi Kuzey İrlanda için yeni tedbirler alınacağını, milletvekillerine ilerideki Avrupa müzakerelerinde daha fazla söz verileceğini söyledi.

May, AB ile yaptıkları anlaşmanın ülke için iyi bir anlaşma olduğunu, muhaliflerin bu alternatifleri söylemeleri gerektiğini kaydetti.

May, geçen haftadan bugüne kadar ne değiştiği sorusu üzerine AB’nin bazı değişiklikleri kabul ettiğini, Avrupa liderleri ile görüşmeye ve milletvekillerinin anlaşmayı kabul etmeleri konusunda ikna çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Parlamentonun onayı gerekiyor

 

İngiltere Başbakanı May, İngiltere’nin Avrupa Birliği ile gelecekteki ilişkileri konusunda AB liderleri ile bir anlaşmaya vardı.

Ancak bu anlaşmanın İngiliz Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Milletvekillerinden bu ayın 14 veya 15’inde anlaşmayı oylanması istenecek.

Aralık ayında yapılması beklenen anlaşmaya ilişkin oylama, Başbakan May tarafından İşçi Partisi ve kendi partisinden birçok milletvekilinin anlaşmaya olumsuz oy vereceği düşüncesiyle ertelenmişti.

Yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, May’in Brexit planını halkın yalnızca dörtte biri destekliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 18:50
  1. Theresa May
  2. Avrupa Birliği
  3. brexit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da transfer çalışmaları
    1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da..
    2. Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın!..
    3. Tunus’tan Suriye’nin “Arap Birliği..
    4. Beşiktaşlı taraftarlardan Burak Yılmaz..
    5. Orantısız zeka diye buna derler!..
    6. Theresa May'den İngiliz Parlamentosuna..
    7. Polis memuru hastanede intihar etti
    8. Elazığ’da kerpiç ev çöktü, 4 büyükbaş..
    9. Sabah alışveriş yaptıkları marketi..
    10. Basketbolda maçın ardından
    11. Burdur'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
    12. Konya'da eğitime kar engeli
    13. Meteorolojiden kar uyarısı
    14. Kontrolden çıkan kamyon karlı yolda..
    15. "Yeni bir dünyada, güçlü bir ülkede,..
    16. Bodrum'da 150 deveyle 'Güreş Festivali'
    17. Kastamonu'da eğitime kar tatili
    18. HDP'nin ittifak yapacağı partiler..
    19. Kural ihlalleri yapan kamyonet..
    20. Sudan'da Beşir karşıtı protestolara..
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında