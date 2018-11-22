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Theresa May'dan Brexit açıklaması: Tüm sorunlar giderilmedi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini ancak tüm sorunların giderilmediğini kaydetti

22 Kasım 2018 Perşembe 00:36
Theresa May'dan Brexit açıklaması: Tüm sorunlar giderilmedi

Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le Brexit odaklı görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, toplantının verimli geçtiğini ve ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Görüşmenin Brexit müzakerelerini yürüten ekiplere "yön vermek" açısından faydalı olduğunu kaydeden Theresa May, "İlerleme kaydettik ancak tüm sorunları giderilmedi. Umarım müzakere ekiplerimiz bu sorunları çözebilir." diye konuştu.

May, cumartesi günü tekrar Brüksel'e geleceğini ve Juncker'le bir görüşme daha gerçekleştireceğini dile getirerek, "Bu süreci herkesin çıkarına olacak şekilde nasıl sonuçlandıracağımızı konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Pazar günü Brüksel'de özel bir toplantı yapılması planlanıyor

AB ile İngiltere arasında geçen hafta 585 sayfalık taslak ayrılık belgesinde anlaşma sağlanmıştı. Brüksel, pazar günü AB liderlerinin katılacağı özel bir Brexit zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Liderlerin taslak ayrılık belgesine imza atması ve İngiltere ile AB arasında gelecekte inşa edilecek ilişkiyi belirleyecek "siyasi deklarasyonu" da kabul etmesi bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 00:36
  1. Brexit
  2. Jean-Claude Juncker
  3. Theresa May

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