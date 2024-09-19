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Ekonomi The Times yazdı: İngilizler o ilçeye akın edecek!
Ekonomi

The Times yazdı: İngilizler o ilçeye akın edecek!

Yeniakit Publisher
2024-09-19 16:17:00 -
The Times yazdı: İngilizler o ilçeye akın edecek!

İngiliz The Times gazetesinin, Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada göstermesi, İngiliz turist sayısındaki beklentiyi de artırdı.

İngiliz The Times gazetesi, sitesine Muğla'nın Fethiye ilçesini taşıdı.

Times, Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada gösterdi.

Bunun ardından ise turizmciler, bölgeye gelen İngiliz sayısında artış beklendiğini dile getirdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, haberin sektör temsilcileri tarafından sevinçle karşılandığını söyledi.

"SEKTÖR İÇİN OLUMLU"

Fethiye'nin birinci olması gerektiğini düşündüklerini ifade eden Uysal, "Fethiye doğası, tarihi ve plajlarıyla Avrupa'nın en güzel destinasyonu olabilecek konumda. Haberin çıkması eylül ve ekim döneminde yurt dışından gelecek misafirlerimize ivme kazandıracaktır. Tesislerimizin doluluk yüzdelerini de arttıracaktır." dedi.

Bölgenin ana pazarının İngiltere olduğunu ve gelen turistlerin yüzde 60'ını İngilizlerin oluşturduğunu vurgulayan Uysal, "İngiltere'de böyle bir haberin yayınlanması gelecek yıllardaki erken rezervasyonlarımızı artıracaktır. Sektör için 2025 yılına olumlu yönde etki edecek bir haber." değerlendirmesini yaptı.

"BİLİNEN BİR DERECE TESCİLLENDİ"

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı'nın işletme müdürü Burak Ardahan ise haberin Fethiye ve ülke turizmi için gurur verici olduğunu belirtti.

Özellikle İngiliz pazarında bu yayının çıkmasının Fethiye için çok güzel olduğunu dile getiren Ardahan, şunları kaydetti:

"Bu yıl Avrupa'dan olan turizm hareketi Avrupa Kupası ve olimpiyatlar nedeniyle biraz geç başladı ama sonrasında artarak devam etti. Özellikle Muğla bölgesi İngiliz ağırlıklı olduğu için bizi sevindiren bir haber.

Aslında bilinen bir derecenin tescillenmiş olması bizim için önemli. Fethiye, özellikle Ölüdeniz Kumburnu ve Belcekız plajlarıyla uluslararası tanıtımlarda Türkiye'nin gururu."​​​​​​​

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