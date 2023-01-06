The Simpsons bu ölümle sarsıldı! 'Her şeyi biliyorlar' deniyordu

Yıllardır yayında olan The Simpsons animasyon dizisinin müziklerini yapan Chris Ledesma, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Variety'de yer alan haberde Ledesma'nın ölüm haberinin The Simpsons'ın yeni bölümünde duyurulduğu açıklandı.

Animasyonun girişinde Simpson ailesinin oturduğu kanepede beliren Ledesman'ın elinde baton olduğu görülüyor.

1989'daki ilk bölümden itibaren animasyonun bir parçası olan Ledesma, 2022 yılında ayrılmıştı. O güne kadar 30 sezonda 700'den fazla bölümün müzikleri için çalıştı.

3 yaşında piyano ve sonrasında da trampet eğitimi alan Ledesma, Universal Stüdyoları'nda tur rehberi olarak çalışarak başladığı kariyerine bir besteciye dönüşerek tamamladı.

Simpsons'ın yanı sıra Teen Angel, Miracle in the Woods gibi 138 farklı yapımın müzikleri için çalıştı.

Ayrıca Robin Hood: Men in Tights filminin soundtrack albümünü editleyen kişiydi.

İki kez Emmy'ye aday gösterildi.