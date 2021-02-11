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Gündem TGB'den 'Ülkesini sevmeyen Boğaziçililere' kapak gibi cevap
Gündem

TGB'den 'Ülkesini sevmeyen Boğaziçililere' kapak gibi cevap

Türkiye'yi huzursuz etmek isteyen provokatörlerle birlikte hareket eden ve günlerdir polise saldıran bazı Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, sosyal medyadan bir video yayınlayarak "Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi hissediyorum. Ülkem adına çok üzgünüm" dedi. Boğaziçililerin bu mesajı vatandaşlardan büyük tepki toplarken, Vatan Partisi'nin gençlik yapılanması Türkiye Gençlik Birliği'nden Boğaziçililere kapak niteliğinde bir cevap video geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 10:34:00 -

Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının bahane edilmesiyle başlayan protestolar devam ederken sözde Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medyadan yayınladığı bir video tepki topladı.

"Ülkem adına çok üzgünüm”

'Mesele Boğaziçi değil, sen hala anlamadın mı?' pankartlarıyla meydanlara çıkan sözde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, sosyal medyadan bir video yayınlayarak ”Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm” dediler. Türkiye'yi karıştırmak için çalışan provokatörlerle birlikte hareket eden bu sözde öğrencilerin videosuna kısa süre içinde büyük tepki geldi.

TGB'den karşı video: Ülkemi çok seviyorum

Sözde Boğaziçililerin Türkiye karşıtı videosuna bir tepkide Vatan Partisi'nin gençlik yapılanması Türkiye Gençlik Birliği'nden geldi. Türkiye Gençlik Birliği öğrencileri sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine karşı video yayınlayarak "Ülkeme güveniyorum, ülkemi çok seviyorum" mesajını paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi'nden, ODTÜ'ye, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne varana kadar birçok üniversiteden çok sayıda öğrenci bu videoya katılarak Boğaziçililerin Türkiye düşmanlığına adeta kapak niteliğinde bir cevap verdi.

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