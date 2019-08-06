TGB’den Netflix'e tepki: Gençliği uyuşturan ve çürüten...

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Yıldırım Gençer, RTÜK’ün Netflix, PhuTv, BluTv vb. dijital platformlar için getirdiği denetim kararı üzerine bir basın açıklaması düzenledi.

Yıldırım Gençer, yaptığı açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumları eliyle, ülkede faaliyet yürüten her türlü uluslararası dijital ve ticari platforma denetim uygulaması temel bir egemenlik hakkıdır. Bu hak öncelikle toplumu, özellikle de gençliği küresel medya ve kültür tekellerinin sınırsız ve kuralsız içeriklerine karşı alınan zorunlu bir tedbirdir. Devlete ve kurumlarına yönelik karşıtlıkla beslenen sorumsuz muhalefet hastalığı, bu tartışmada da kendini göstermiştir.” dedi.

Söz konusu dizi içeriklerinin milli kültüre, değerlere, toplumsal hassasiyetlere ve insan doğasına aykırı olduğunu vurgulayan Gençer şu ifadeleri kullandı:

“Gençliğin baş belası olan uyuşturucu ve çeşitli madde kullanımları sıradanlaştırılıp, doğrudan ve dolaylı olarak özendirilmektedir. Cinsellik, aşırılıklarla, lise sıralarına kadar indirgenerek, sınırsız bir şekilde dayatılmaktadır. Pedofili de bu içeriklerle normalleştirilmektedir. Küfür, şiddet, etnik kimlikçilik, cinayet, tecavüz, cinsiyetsizlik, aşağılama, bencillik, mafya seviciliği, silah kullanımı vb. her türlü yozlaşma ve çürüme bu platformda hiçbir kısıtlama olmaksızın rahatlıkla gençlikle buluşmaktadır. Hatta, emperyalist merkezlerin Türkiye’ye dayattığı sözde Ermeni Soykırımı yalanı, 'Designated Survivor' dizisinde, hain Fetullahçı Terör Örgütü’nün propagandası da 'Another Life' dizisinde, rahatlıkla piyasaya sürülebilmektedir. Konu, armudun sapı, üzümün çöpü meselesi değildir. İyi içerikler de üretiliyor diyerek, bu saldırının ve çürümenin merkezleri asla meşrulaştırılamaz. Kısaca çerçevesini çizdiğimiz başlıklar bile, Türkiye için bir ulusal güvenlik ve milli kültür sorunudur.”