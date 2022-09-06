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Gündem TGB’den kep ve cübbe eylemi! ‘Kilise papazı değiliz!’
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TGB’den kep ve cübbe eylemi! ‘Kilise papazı değiliz!’

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Batı’nın kilise geleneği olan kep ve cübbenin üniversite mezuniyetlerinin bir geleneği haline getirilmesine tepki gösterdi. TGB İstanbul İl Sekreteri Yiğit Çınar, mezuniyet töreninde kep ve cübbe giymedi, “Kilise Papazı Değil Cumhuriyet Yurttaşıyız” yazılı pankartı taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 14:26:00 -
TGB’den kep ve cübbe eylemi! ‘Kilise papazı değiliz!’

 Yeni Akit  Ankara 

TGB İstanbul İl Sekreteri Yiğit Çınar, mezuniyet töreninde kep ve cübbe giymeyerek “Kilise Papazı Değil Cumhuriyet Yurttaşıyız” yazılı pankartı taşıdı. Marmara Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılan Çınar, kep ve cübbe giymeden katıldı. Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde ABD ve Avrupa’dan ithal geleneklerin olamayacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından mezuniyet törenine dair paylaşımlarda bulunan TGB İstanbul İl Sekreteri Yiğit Çınar’ın açıklaması şöyle: “Bugün kep ve cübbeyle değil çağdaş kıyafetlerimle mezuniyet törenimize katıldım. Çünkü ABD ve Avrupa kiliselerinden ithal gelenek olmaz! Üniversitelerimizde milli ve devrimci kültürümüzü ayağa kaldırmaya söz veriyoruz.

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