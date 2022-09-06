TGB’den kep ve cübbe eylemi! ‘Kilise papazı değiliz!’

Yeni Akit Ankara

TGB İstanbul İl Sekreteri Yiğit Çınar, mezuniyet töreninde kep ve cübbe giymeyerek “Kilise Papazı Değil Cumhuriyet Yurttaşıyız” yazılı pankartı taşıdı. Marmara Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılan Çınar, kep ve cübbe giymeden katıldı. Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde ABD ve Avrupa’dan ithal geleneklerin olamayacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından mezuniyet törenine dair paylaşımlarda bulunan TGB İstanbul İl Sekreteri Yiğit Çınar’ın açıklaması şöyle: “Bugün kep ve cübbeyle değil çağdaş kıyafetlerimle mezuniyet törenimize katıldım. Çünkü ABD ve Avrupa kiliselerinden ithal gelenek olmaz! Üniversitelerimizde milli ve devrimci kültürümüzü ayağa kaldırmaya söz veriyoruz.”