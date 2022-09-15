  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TFF'yi şok eden gelişme! İşte bu olmadı...
Spor

TFF'yi şok eden gelişme! İşte bu olmadı...

FIFA listesine bu yıl giren Zorbay Küçük, UEFA'nın testlerini ve kural sınavını geçemedi. Son olarak yabancı dil sınavında da başarısız olan Zorbay Küçük için UEFA'nın yol haritası netleşti.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 17:22:00 -
TFF'yi şok eden gelişme! İşte bu olmadı...

FIFA listesine bu yıl giren Zorbay Küçük, UEFA'nın testlerini ve kural sınavını geçemedi. Son olarak yabancı dil sınavında da başarısız olan Zorbay Küçük için UEFA'nın yol haritası netleşti.

Bu yıl ilk defa FIFA'nın listesine girmenin mutluluğunu yaşayan Zorbay Küçük, yapılan testleri ve kural sınavını geçemedi. Son olarak tekrarlanan telafi sınavında da başarısız olan Küçük, UEFA'nın organizasyonlarında görev alma hakkını kaybetti.

YABANCI DİL ŞARTI GETİRİLECEK
TFF'yi şoke eden bu gelişmeden sonra, FIFA listesine girebilecek potansiyeldeki hakemlere İngilizce şartı getirilecek. İngilizce bilmeyen hakemler, üst düzey maç yönetemeyecek.

 

Başakşehir'de Mesut Özil kadro dışı!
Başakşehir'de Mesut Özil kadro dışı!

Spor

Başakşehir'de Mesut Özil kadro dışı!

Türkiye'den satın aldılar! Bayraktar TB2 için üs kurdular
Türkiye'den satın aldılar! Bayraktar TB2 için üs kurdular

Gündem

Türkiye'den satın aldılar! Bayraktar TB2 için üs kurdular

Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Sade, sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi yapılışı
Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Sade, sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi yapılışı

Kadın - Aile

Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Sade, sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi yapılışı

Saç dökülmesini durdurmak ve saçınızı gürleştirmek için doğal tarifler
Saç dökülmesini durdurmak ve saçınızı gürleştirmek için doğal tarifler

Kadın - Aile

Saç dökülmesini durdurmak ve saçınızı gürleştirmek için doğal tarifler

Kalp dostu besinler: Kalbi güçlendirmek için ne yapmalı? Kalbi güçlendiren bitkiler
Kalp dostu besinler: Kalbi güçlendirmek için ne yapmalı? Kalbi güçlendiren bitkiler

Sağlık

Kalp dostu besinler: Kalbi güçlendirmek için ne yapmalı? Kalbi güçlendiren bitkiler

New York borsası çakıldı! 2020'den bu yana en kötü performansı...
New York borsası çakıldı! 2020'den bu yana en kötü performansı...

Dünya

New York borsası çakıldı! 2020'den bu yana en kötü performansı...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci fiyatları açıkladı! Ayçiçeği alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci fiyatları açıkladı! Ayçiçeği alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci fiyatları açıkladı! Ayçiçeği alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Petrol, doğal gaz devri bitiyor! Trilyonlarca dolar net tasarruf sağlanacak
Petrol, doğal gaz devri bitiyor! Trilyonlarca dolar net tasarruf sağlanacak

Gündem

Petrol, doğal gaz devri bitiyor! Trilyonlarca dolar net tasarruf sağlanacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23