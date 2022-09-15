TFF'yi şok eden gelişme! İşte bu olmadı...
FIFA listesine bu yıl giren Zorbay Küçük, UEFA'nın testlerini ve kural sınavını geçemedi. Son olarak yabancı dil sınavında da başarısız olan Zorbay Küçük için UEFA'nın yol haritası netleşti.
FIFA listesine bu yıl giren Zorbay Küçük, UEFA'nın testlerini ve kural sınavını geçemedi. Son olarak yabancı dil sınavında da başarısız olan Zorbay Küçük için UEFA'nın yol haritası netleşti.
Bu yıl ilk defa FIFA'nın listesine girmenin mutluluğunu yaşayan Zorbay Küçük, yapılan testleri ve kural sınavını geçemedi. Son olarak tekrarlanan telafi sınavında da başarısız olan Küçük, UEFA'nın organizasyonlarında görev alma hakkını kaybetti.
YABANCI DİL ŞARTI GETİRİLECEK
TFF'yi şoke eden bu gelişmeden sonra, FIFA listesine girebilecek potansiyeldeki hakemlere İngilizce şartı getirilecek. İngilizce bilmeyen hakemler, üst düzey maç yönetemeyecek.
Kadın - Aile
Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Sade, sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi yapılışı
Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci fiyatları açıkladı! Ayçiçeği alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?