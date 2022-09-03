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Spor TFF'ye saldırıda yeni gelişme
Spor

TFF'ye saldırıda yeni gelişme

TFF'nin Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 13:43:00 - 2022-09-03 14:55:00
TFF'ye saldırıda yeni gelişme

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Beykoz Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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