  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son anket açıklandı! Birileri çok fena çıldıracak

Dünyayı şaşkına çeviren olay! 11 gün boyunca burada seyahat ettiler

Gündemi altüst edecek çağrı: Dolar kuru acilen yükseltilmeli

İşte İmamoğlu’na sorulamayan o soru

​İran'ın Türk gücü korkusu​: Turan Yolu (Turan Koridoru) Zengezur Koridoru, dengeleri altüst edecek

Başına gelmeyen kalmadı! Ronaldo tutuklanabilir

Avusturya'da ayar verdi! Şentop'tan operasyon eleştirilerine tokat gibi cevap

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten ezberleri bozdu: 1 ay sonraya dikkat! Dolar yerine alın

Cihat Yaycı üstüne basa basa söyledi! Türkiye bu anlaşmayı tanımadığını ilan etmeli

Markette o ürünün fiyatını görenler gözlerine inanamadı! Bu rezalete bir ‘dur’ denilsin artık
Spor TFF'nin skandal kararı hayata geçiyor!
Spor

TFF'nin skandal kararı hayata geçiyor!

Türk futbolunun yıllardır tartışma konusu olan hakemler için TFF'den flaş bir hamle geldi. Dünya Kupası'ndan sonra Süper Lig'de yabancı hakem dönemine resmen girilecek. TFF'nin aldığı karar sonrası VAR'da bulunan hakemler yabancı olacak. Böylece Türkiye'de ilk kez yabancı hakem devreye girmiş olacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 15:53:00 -
TFF'nin skandal kararı hayata geçiyor!

Türk futbolunun yıllardır tartışma konusu olan hakemler için TFF'den flaş bir hamle geldi. Dünya Kupası'ndan sonra Spor Toto Süper Lig'de yabancı hakem dönemine resmen girilecek. TFF'nin aldığı karar sonrası VAR'da bulunan hakemler yabancı olacak. Böylece Türkiye'de ilk kez yabancı hakem devreye girmiş olacak.

Süper Lig'de tarihi bir döneme giriliyor. Tartışma konusu olan Türk hakemleri için TFF'den flaş bir hamle geldi. Dünya Kupası dönüşünde devreye girecek bu karar Türkiye tarihine geçecek.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın geçtiğimiz hafta düzenlediği toplantıda konuşulan yabancı hakem konusu TFF'nin dikkatini çekti. Kulüpler Birliği'nin tavsiyesi, orta hakem dahil olmak üzere yabancı hakem getirilmesiydi. TFF ise bu anlayışa karşı çıkarak sadece VAR yönetiminin yabancı olması konusunda anlaşma sağladı.

Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından liglere verilen ara da sona erecek. Maçların başlamasıyla birlikte VAR koltuğunda yabancı hakemler görev alacak. TFF'nin yaptığı bu devrim birçok kulübü mutlu etmiş durumda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23