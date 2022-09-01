TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi

TFF Yönetim Kurulu'nun toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı.

Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümü hedef alan saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken binaya 5 kurşun isabet ettiği bildirildi.

Saldırganlar araçla kaçtı

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri Riva'daki bütün kameraları incelemeye alırken saldırganların bir araçla olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi.

TFF binasına yapılan saldırının başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına gerçekleştiği kaydedildi.

Hamit Altıntop'un kafasını sıyırdı

Kurşunlardan bir tanesinin Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçtiği öğrenildi.

Saldırının ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "TFF binasına yapılan silahlı saldırısına ilişkin geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.