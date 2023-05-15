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Spor TFF'den yabancı futbolcu kuralı için kararı: Resmen oyuncu kararını açıkladı! Aynı anda en fazla...
Spor

TFF'den yabancı futbolcu kuralı için kararı: Resmen oyuncu kararını açıkladı! Aynı anda en fazla...

Yeniakit Publisher
2023-05-15 19:22:00 - 2023-05-15 19:31:27
TFF'den yabancı futbolcu kuralı için kararı: Resmen oyuncu kararını açıkladı! Aynı anda en fazla...

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin ana gündem maddesi yeni sezon için yabancı kuralı olan toplantısı sona erdi. TFF kararı açıkladı. Kararı alan TFF'ye Buna gör; Yabancı kuralının 2023-24 sezonunda da uygulanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda yabancı oyuncu kuralının 2023-24 sezonunda da uygulanacağını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2023 - 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verdi:

Buna göre;

2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.

2023 - 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto 1. Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir. Söz konusu kararların detayları 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacaktır" denildi.
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