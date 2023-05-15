MHP lideri Bahçeli'den son dakika olay seçim açıklaması: Türk milleti haksız iddiaları boşa çıkardı!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli paylaştı: 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin partisinin Türkiye genelinde çok ciddi bir başarıya ulaştığını ifade etti. Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli'den anlamlı sözler...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin partisinin Türkiye genelinde çok ciddi bir başarıya ulaştığını ifade etti. Bahçeli, "Türk milleti bütün dünyaya demokrasi dersi vermiş, haksız iddiaları, hayasız imaları ve temelsiz ithamları boşluğa düşürmüştür. Türk milleti 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Seçiminde istikrara, istiklale ve istikbale destek verecektir." dedi.
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