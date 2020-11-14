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Spor TFF'den Süper Lig'e yeni kural! Kulüpler süre istedi
Spor

TFF'den Süper Lig'e yeni kural! Kulüpler süre istedi

TFF, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Süper Lig'e hükmen mağlubiyet kuralını getirmek istiyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği toplantısında düşüncelerini dile getirirken, kulüpler yeni kural hakkında düşünmek için süre istedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 10:46:00 -
TFF'den Süper Lig'e yeni kural! Kulüpler süre istedi

Süper Lig’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması ve maçların ertelenmesi ihtimalini göz önünde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hükmen mağlubiyet kararı üzerinde duruyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in, son Kulüpler Birliği toplantısında konuyu gündeme getirdiği ve Türkiye Kupası’nda uygulanan vakalar nedeniyle takım listesinde oyuncu sayısının 14’ün altına düşmesi halinde maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılması uygulamasını, sezonun ikinci yarısında Süper Lig için de düşündüklerini aktardı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, ligin ikinci yarısında yoğun maç trafiği olacağını belirterek, “TFF bize düşüncesini iletti. Kulüpler görüşecek ve yakın süreçte TFF ile konuşacak” dedi. Süper Lig kulüpleri ayrıca tüm testlerin aynı laboratuvarda yapılmasını istedi.

TFF, artan vakaların kulüplerin etkilenmesini en aza indirmek için takımların ikinci yarıdan itibaren takım kadrosundaki bildirilmesi gereken 30 futbolcunun sayısını da 35’e çıkarmayı kararlaştırdı. Böylece TFF, kulüplerin maçlara çıkmasını hedefliyor ve hastalıktan dolayı hükmen yenilgi kararı vermek istemiyor.

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Yorumlar

Alm

Yanlış. Kulüpler vakaları gizlemeye çalışır. Para her zaman insan sağlığından önce geldi bu dünyada
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