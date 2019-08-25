TFF’den şehitler için baş sağlığı mesajı Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı’nda çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçikler için baş sağlığı mesajı yayınladı.

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı’nda çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçikler için baş sağlığı mesajı yayınladı.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı’nda hain terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" denildi.

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