TFF’den ‘Seçimli genel kurul’ açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü gereğince, 01.06.2023 - 31.05.2024 dönemi ile ilgili olarak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararının ulusal günlük 1 gazete ile TFF internet sitesinden ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantının 18.07.2024 günü saat 11.00'de, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 19.07.2024 günü saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının, çoğunluk aranmaksızın 26.07.2024 tarihinde aynı saatte Ankara JW Marriott Oteli salonlarında yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Statü hükümlerine uygun olarak ikmaline Türkiye Futbol Federasyonu'nun 07.04.2024 tarih ve 42 sayılı toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

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