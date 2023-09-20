TFF'den resmi açıklama geldi! Bir dönem kapandı... İşte milli takımın yeni hocası
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollar resmen ayrıldı.
TFF'nin internet sitesinden ‘Stefan Kuntz’a teşekkür ederiz’ başlığıyla yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz” denildi.
Yeni teknik direktör Montella!
Spor Arena, TFF yöneticilerinin geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'u çalıştıran ve Akdeniz ekibinde gösterdiği performansla takdir toplayan Vincenzo Montella isminde birleştiğini yazdı.
İtalyan teknik adamla ülkesindeki ilk görüşme olumlu geçerken taraflar anlaşma şartlarında uzlaştı. Montella'nın yarın İstanbul'a geleceği öğrenildi.
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TFF adına tüm görüşmeleri Başkan Vekili Mustafa Eröğüt gerçekleştirdi.