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Spor TFF'den Özkan Sümer için 1 dakikalık saygı duruşu kararı
Spor

TFF'den Özkan Sümer için 1 dakikalık saygı duruşu kararı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 10:44:40 -
TFF'den Özkan Sümer için 1 dakikalık saygı duruşu kararı

İSTANBUL (AA) - Türk futbolunun efsanesi Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 22-24 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamada, bir dönem A Milli Takımı da çalıştıran Trabzonspor Kulübünün eski başkan ve teknik direktörlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı duyuruldu.


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