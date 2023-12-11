TFF'den olağanüstü toplantı kararı, hakemler maçlara çıkmama kararı aldı!
Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası, Türk futbolunda hareketli saatler yaşanıyor.
Halil Umut Meler'e karşı saldıran maganda başkan ve ekibi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplantı kararı aldı.
Hakemler ortak karar alarak maçlara çıkmama kararı aldığı da söylentiler arasında yer alırken, maganda başkana ne gibi ceza geleceği merak konusu oldu.
Osman Aşkın Bak kınadı!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz." açıklamalarında bulundu.