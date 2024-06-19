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Spor TFF'den misafir iddialarına cevap geldi
Spor

TFF'den misafir iddialarına cevap geldi

Yeniakit Publisher
2024-06-19 14:48:00 -
TFF'den misafir iddialarına cevap geldi

Türkiye Futbol Fedrasyonu'nun(TFF), Almanya'daki futbol şampiyonasına 630 kişiden oluşan misafir götürdüğü iddia edilmişti. Konuyla ilgili TFF'den açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için Almanya'ya götürülen görevli ve misafir sayısı hakkında açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na 1 uçaktan oluşan görevli ve misafir olmak üzere toplam 197 kişinin götürüldüğünü açıkladı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'ya 38 TFF Yönetim Kurulu Asil - Yedek Üyesi ve diğer kurul üyesi, 26 görevli personel, 14 kulüp temsilcisi, 23 medya yöneticisi, 20 teknik direktör, antrenör ve millî takım eski futbolcusu olmak üzere toplam 121 misafir ve görevli götürülmüştür. Bunun dışındaki misafirler, önceki millî maçlarda da olduğu gibi sözleşmelerinden kaynaklı hak edişleri olan Millî Takımlar ve TFF sponsorlarımızın yöneticileri, çalışanları ve misafirlerinden oluşan 76 kişidir. 1 uçaktan oluşan görevli ve misafir sayısı toplam 197'dir. Türk futbolu için son derece önemli olan Avrupa'nın en genç millî takımılarından A Millî Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası mücadelesine konsantre olduğumuz bu süreçte, millî takımımızın emeğini ve mücadelesini gölgeleme amaçlı dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerekliliğini önemle kamuoyunun bilgisine sunarız."

İDDİANIN SAHİBİ TAHİR KUM: "TFF REKOR KIRDI"

Spor yazarı Tahir Kum TFF'ye tepki gösterek, "TFF EURO 2024’te tarihe geçti. İngiltere Federasyonunun sadece Milli Takım kafilesinin masraflarını karşıladığı; Fransa’nın kafile dışında 27, İsviçre’nin 14, İspanya’nın 40 ve Portekiz’in de 33 davetli götürdüğü şampiyonaya 613 misafir davet eden TFF tarihi bir rekora imza attı." ifadelerini kullandı.


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