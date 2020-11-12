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Spor TFF’den koronavirüs testi açıklaması
Spor

TFF’den koronavirüs testi açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 12 Kasım Perşembe sabahı itibariyle A Milli Takımı kafilesinin tümünün koronavirüs testleri gerçekleştirildiğini, elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:05:00 -
TFF’den koronavirüs testi açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, tüm kafilenin koronavirüs testleri gerçekleştirildiğini, elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edileceğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

A Milli Takımı'mız ile oynadığı özel karşılaşmada Hırvatistan Milli Takım Kaptanı Domagoj Vida'nın yapılan korona virüs testi pozitif çıkmış ve bu futbolcu ilk 11'de başladığı maçın devre arasında oyundan alınmıştır.

Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin negatif çıktığı fakat aynı kafilenin İsveç müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örneklerin pozitife dönüştüğü kaydedilmiştir.

A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. 12 Kasım Perşembe sabahı itibariyle tüm kafilenin korona virüs testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir.

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