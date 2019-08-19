TFF’den Karabükspor’a puan silme cezası yok

Kardemir Karabükspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, TFF tarafından kulübe puan silme dahil hiçbir cezanın uygulanmayacağı belirtildi.

Son dönemlerde zor günler geçiren Kardemir Karabükspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, verilen yoğun mücadele sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen yazıda, Karabükspor’un TFF 2. Lig’e katılımı konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığı ifade edilerek, “Gereken şartların yerine getirildiği ve puan silme dahil hiçbir cezanın uygulanmayacağı belirtilmiştir. Değerli taraftarlarımıza duyurulur” denildi.