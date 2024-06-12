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Spor TFF'den İrfan Can Kahveci açıklaması! Sağlık durumu nasıl?
Spor

TFF'den İrfan Can Kahveci açıklaması! Sağlık durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2024-06-12 23:45:00 -
TFF'den İrfan Can Kahveci açıklaması! Sağlık durumu nasıl?

Türkiye Futbol Federasyonu, Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci hakkında açıklamalarda bulundu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"A Millî Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci’nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Millî futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir."

Kaynak: AA

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