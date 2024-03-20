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Gündem TFF'den hayatını kaybeden Ersen Martin için taziye mesajı!
Gündem

TFF'den hayatını kaybeden Ersen Martin için taziye mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 00:51:00 -
TFF'den hayatını kaybeden Ersen Martin için taziye mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu, 44 yaşında hayatını kaybeden Ersen Martin için taziye mesajı yayımladı.

TFF hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ersen Martin için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin mesajında, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski futbolcusu Ersen Martin'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ersen Martin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Uzun süredir hastanede tedavi gören Ersen Martin, 44 yaşında hayatını kaybetti.

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