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Spor TFF'den Gaziler Günü mesajı
Spor

TFF'den Gaziler Günü mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 13:02:00 -
TFF'den Gaziler Günü mesajı

TFF'den yapılan açıklamada, "Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanının verilişinin 100. yıl dönümünde, bağımsızlığımız ve cennet vatanımız için canlarını ortaya koyan tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vefat eden tüm gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize en içten saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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