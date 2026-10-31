Sarı serum yerine kemik suyu çorba için: İçinde kolajen var! Hazine değerinde, görünmez bir kahraman

Karatay, “Kelle paça içemeyenlere de kemik suyu öneriyoruz. Yani kış aylarında lütfen her sabah kemik suyu için. İçine limon sıkın, kristal kaya tuzu koyun, karabiber ekleyin” sözleriyle önerisini dile getirdi. Ancak kemik suyunun her gün tüketilmesinin grip ve diğer viral enfeksiyonları önlediği bilimsel olarak kanıtlanmış değil. Ayrıca tuz tüketiminin özellikle yüksek tansiyonu bulunan kişilerde sınırlandırılması gerekiyor. Kolajen İçeren Besinlere Dikkat Çekti Konuşmasında kolajenin vücut için önemine de değinen Karatay, bağ dokusu, kıkırdak ve kemik sağlığı açısından doğal besinlerin tercih edilmesini savundu. Kolajen takviyeleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Karatay, tablet şeklinde alınan ürünlere karşı uyarıda bulunarak kolajenin besinlerden karşılanmasını önerdi. Kolajen, vücudun bağ dokularının yapısında bulunan önemli bir proteindir. Kemik suyunda ve uzun süre pişirilen hayvansal dokularda kolajen kaynaklı jelatin ve proteinler bulunabilir. Bununla birlikte tüketilen kolajenin vücutta doğrudan kıkırdak veya kemik dokusuna dönüştüğü söylenemez. Canan Karatay, kelle paça çorbasının içerisine ev yapımı sirke eklenmesini de tavsiye etti. Sirkenin vücudu alkali hale getirdiğini ve böylece virüslerin çoğalmasını engellediğini ileri süren Karatay, bu yöntemin kış hastalıklarına karşı koruyucu olabileceğini savundu. Karatay, geçmişte evlerde sirke kaynatıldığını hatırlatarak bu uygulamanın havadaki mikropları etkisiz hale getirdiğini de iddia etti. Ancak sirke tüketiminin vücudun kan pH değerini virüslerin yaşayamayacağı şekilde değiştirdiğine veya evde sirke kaynatmanın havadaki virüsleri ortadan kaldırdığına ilişkin güvenilir bilimsel kanıt bulunmuyor. Vücudun asit-baz dengesi, çeşitli fizyolojik mekanizmalarla sıkı biçimde düzenleniyor. Çocukların Beslenmesine Vurgu Yaptı Kış aylarında çocukların beslenmesine özen gösterilmesi gerektiğini dile getiren Karatay, kelle paça ve kemik suyunun çocukların öğünlerine de eklenebileceğini söyledi. Çocukların bu besinlere alışmakta zorlanabileceğini belirten Karatay, ailelerin küçük miktarlardan başlayabileceğini ifade etti. “Çocuklarımıza, gençlerimize kelle paça içmelerini sağlamamız lazım. Kelle paça içemeyenlerin de mutlaka kemik suyu tüketmesi önemli. Çocuklarımızı buna alıştıralım. Yavaş yavaş, azar azar, çok zorlamadan” diyen Karatay, geleneksel beslenme alışkanlıklarının sürdürülmesini önerdi. Uzman kuruluşların beslenme önerilerine göre ise çocukların bağışıklık sistemi için tek bir besine odaklanmak yerine yaşlarına uygun, yeterli ve dengeli beslenmeleri önem taşıyor. Gereksiz Antibiyotik Kullanımına Uyarı Canan Karatay, konuşmasında sık görülen kış hastalıklarında bilinçsiz antibiyotik kullanımına da dikkat çekti. Her hapşırma, burun akıntısı ve boğaz tahrişinde antibiyotik kullanılmaması gerektiğini ifade eden Karatay, özellikle çocuklarda gereksiz ilaç kullanımından kaçınılması gerektiğini söyledi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de antibiyotiklerin virüslere karşı etkili olmadığını, soğuk algınlığı ve grip gibi viral hastalıklarda gereksiz antibiyotik kullanımının yan etkilere ve antibiyotik direncine neden olabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte nefes darlığı, ağırlaşan belirtiler veya uzun süren şikâyetlerde tıbbi değerlendirme geciktirilmemeli. Kış Boyunca Tüketilmesini Önerdi Konuşmasının sonunda kelle paça ve kemik suyunun kış boyunca beslenmede yer alması gerektiğini yineleyen Canan Karatay, doğal kolajen kaynaklarının bağışıklık sistemini desteklediğini savundu. Karatay, “Kelle paçayı ve kemik suyunu unutmayalım. Kış boyu mümkün olduğu kadarıyla uzun süre kullanalım” diyerek açıklamalarını tamamladı.