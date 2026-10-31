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Sarı serum yerine kemik suyu çorba için: İçinde kolajen var! Hazine değerinde, görünmez bir kahraman

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Sarı serum yerine kemik suyu çorba için: İçinde kolajen var! Hazine değerinde, görünmez bir kahraman

Kış gelmesiyle sarı serum yerine Canan Karatay, kelle paça çorbası ve kemik suyu tüketilmesini önerdi. Karatay, özellikle her sabah kemik suyu içilmesini tavsiye ederek kolajenin vücut sağlığı açısından kritik önemine dikkat çekti.

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Foto - Sarı serum yerine kemik suyu çorba için: İçinde kolajen var! Hazine değerinde, görünmez bir kahraman

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte grip, nezle ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına karşı alınabilecek önlemler yeniden gündeme geldi. Beslenme konusundaki açıklamalarıyla sık sık dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, Karatay Sözü YouTube kanalında yaptığı konuşmada kış aylarında kelle paça, işkembe çorbası ve kemik suyu tüketilmesini tavsiye etti. Karatay, özellikle doğal kolajen içeren besinlerin vücut sağlığı açısından önemli olduğunu savundu.

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Foto - Sarı serum yerine kemik suyu çorba için: İçinde kolajen var! Hazine değerinde, görünmez bir kahraman

Canan Karatay Kış İçin Uyardı Kış mevsimine girilirken vücut direncinin artırılması gerektiğini belirten Canan Karatay, geleneksel beslenmenin önemine değindi. Kelle paça ve işkembe çorbasının sofralarda daha sık yer alması gerektiğini söyleyen Karatay, bu besinlerin kolajen açısından değerli olduğunu ifade etti. Karatay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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Foto - Sarı serum yerine kemik suyu çorba için: İçinde kolajen var! Hazine değerinde, görünmez bir kahraman

“Şimdi Ekim ayındayız, önümüz kış. Ne yapmamız lazım? Direncimizi artırmamız lazım. Direncimizi artıran, kolajenimizi de artıran en önemli gıda nedir? Dilimizde tüy bitti, kelle paçadır. İşkembe çorbasıdır.” Kelle paça çorbasının hazırlanışına da değinen Karatay, çorbaya fazla un eklenmemesi gerektiğini belirterek mümkün olduğunca doğal yöntemlerle hazırlanmasını önerdi. Her Sabah Kemik Suyu Önerdi Kelle paça çorbası tüketemeyen vatandaşlar için alternatif bir öneride bulunan Canan Karatay, kemik suyunun da beslenmede yer alabileceğini söyledi. Özellikle kış aylarında sabahları kemik suyu tüketilmesini öneren Karatay, bu besinin limon, karabiber ve kristal kaya tuzuyla hazırlanabileceğini ifade etti.

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Foto - Sarı serum yerine kemik suyu çorba için: İçinde kolajen var! Hazine değerinde, görünmez bir kahraman

Karatay, “Kelle paça içemeyenlere de kemik suyu öneriyoruz. Yani kış aylarında lütfen her sabah kemik suyu için. İçine limon sıkın, kristal kaya tuzu koyun, karabiber ekleyin” sözleriyle önerisini dile getirdi. Ancak kemik suyunun her gün tüketilmesinin grip ve diğer viral enfeksiyonları önlediği bilimsel olarak kanıtlanmış değil. Ayrıca tuz tüketiminin özellikle yüksek tansiyonu bulunan kişilerde sınırlandırılması gerekiyor. Kolajen İçeren Besinlere Dikkat Çekti Konuşmasında kolajenin vücut için önemine de değinen Karatay, bağ dokusu, kıkırdak ve kemik sağlığı açısından doğal besinlerin tercih edilmesini savundu. Kolajen takviyeleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Karatay, tablet şeklinde alınan ürünlere karşı uyarıda bulunarak kolajenin besinlerden karşılanmasını önerdi. Kolajen, vücudun bağ dokularının yapısında bulunan önemli bir proteindir. Kemik suyunda ve uzun süre pişirilen hayvansal dokularda kolajen kaynaklı jelatin ve proteinler bulunabilir. Bununla birlikte tüketilen kolajenin vücutta doğrudan kıkırdak veya kemik dokusuna dönüştüğü söylenemez. Canan Karatay, kelle paça çorbasının içerisine ev yapımı sirke eklenmesini de tavsiye etti. Sirkenin vücudu alkali hale getirdiğini ve böylece virüslerin çoğalmasını engellediğini ileri süren Karatay, bu yöntemin kış hastalıklarına karşı koruyucu olabileceğini savundu. Karatay, geçmişte evlerde sirke kaynatıldığını hatırlatarak bu uygulamanın havadaki mikropları etkisiz hale getirdiğini de iddia etti. Ancak sirke tüketiminin vücudun kan pH değerini virüslerin yaşayamayacağı şekilde değiştirdiğine veya evde sirke kaynatmanın havadaki virüsleri ortadan kaldırdığına ilişkin güvenilir bilimsel kanıt bulunmuyor. Vücudun asit-baz dengesi, çeşitli fizyolojik mekanizmalarla sıkı biçimde düzenleniyor. Çocukların Beslenmesine Vurgu Yaptı Kış aylarında çocukların beslenmesine özen gösterilmesi gerektiğini dile getiren Karatay, kelle paça ve kemik suyunun çocukların öğünlerine de eklenebileceğini söyledi. Çocukların bu besinlere alışmakta zorlanabileceğini belirten Karatay, ailelerin küçük miktarlardan başlayabileceğini ifade etti. “Çocuklarımıza, gençlerimize kelle paça içmelerini sağlamamız lazım. Kelle paça içemeyenlerin de mutlaka kemik suyu tüketmesi önemli. Çocuklarımızı buna alıştıralım. Yavaş yavaş, azar azar, çok zorlamadan” diyen Karatay, geleneksel beslenme alışkanlıklarının sürdürülmesini önerdi. Uzman kuruluşların beslenme önerilerine göre ise çocukların bağışıklık sistemi için tek bir besine odaklanmak yerine yaşlarına uygun, yeterli ve dengeli beslenmeleri önem taşıyor. Gereksiz Antibiyotik Kullanımına Uyarı Canan Karatay, konuşmasında sık görülen kış hastalıklarında bilinçsiz antibiyotik kullanımına da dikkat çekti. Her hapşırma, burun akıntısı ve boğaz tahrişinde antibiyotik kullanılmaması gerektiğini ifade eden Karatay, özellikle çocuklarda gereksiz ilaç kullanımından kaçınılması gerektiğini söyledi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de antibiyotiklerin virüslere karşı etkili olmadığını, soğuk algınlığı ve grip gibi viral hastalıklarda gereksiz antibiyotik kullanımının yan etkilere ve antibiyotik direncine neden olabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte nefes darlığı, ağırlaşan belirtiler veya uzun süren şikâyetlerde tıbbi değerlendirme geciktirilmemeli. Kış Boyunca Tüketilmesini Önerdi Konuşmasının sonunda kelle paça ve kemik suyunun kış boyunca beslenmede yer alması gerektiğini yineleyen Canan Karatay, doğal kolajen kaynaklarının bağışıklık sistemini desteklediğini savundu. Karatay, “Kelle paçayı ve kemik suyunu unutmayalım. Kış boyu mümkün olduğu kadarıyla uzun süre kullanalım” diyerek açıklamalarını tamamladı.

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