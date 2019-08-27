TFF'den Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye şok Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" Galatasaray ise "talimatlaraaykırıhareketler" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 23.08.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.08.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FENERBAHÇE A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdivenboşluklarınınboşbırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 25.08.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2010 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 Ek-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu JEAN MICHAEL SERI'nın aynı müsabakadaki "kuraldışıhareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.08.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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