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Spor TFF'den Bartın kararı
Spor

TFF'den Bartın kararı

TFF maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 12:09:00 -
TFF'den Bartın kararı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar anısına tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." ifadesi kullanıldı.

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