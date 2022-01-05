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Spor TFF'den aşı kararı! Yapmayan maçlara giremeyecek
Spor

TFF'den aşı kararı! Yapmayan maçlara giremeyecek

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu flaş bir karar aldı. TFF, 180 günlük süreyi tamamlamasına rağmen hatırlatma aşısını olmayanların statlara alınmayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 12:00:00 -
TFF'den aşı kararı! Yapmayan maçlara giremeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omikron varyantının ülkemizde etkili olduğunu belirterek statlara girişte hatırlatma dozu şartı koydu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Tüm dünyada, özellikle de Avrupa'da Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omikron varyantı ülkemizde de etkili olmaya başlamıştır. Sağlık Bakanlığımızın, bizzat Sayın Bakanımızın ifadeleri ile önümüzdeki günlere dair beklentisi vaka sayılarının hızla artacağı yönündedir. O nedenle aşılanma ve uygun takvimle destek dozlarının (3 veya 4. dozlar) yapılması daha büyük önem taşımaktadır.

Bilindiği üzere karşılaşmalara seyirci olarak sadece aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış olan kişiler veya Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmektedir. Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır."

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Yorumlar

Ömer FD

Hala aşı diyorlar, biri şu adamların ağzının üzerine bi tane indiremiyor mu?
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Kurt

Birakin artik bu zorbaligi bulastiricilik noktasinda hicbir ise yaradigi yok asinizin korunmak istemeyen adami ne diye zorluyorsunuz be
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