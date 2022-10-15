TFF'de dev gerginlik! Olay atışma ortaya çıktı...

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında dün Riva'da bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye'nin, Faroe Adaları mağlubiyeti masaya gelince Süleyman Hurma ile Hamit Altıntop arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Çıkan münakaşa sonrası diğer yöneticiler araya son anda girerken, tartışmanın nedeni belli oldu. İkili arasında karşılıklı kullanılan ifadeler de ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında dün Riva Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda gergin anlar yaşandı. Toplantıda A Milli Futbol Takımımızın Faroe Adaları'a karşı aldığı mağlubiyet konu olunca Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop arasında tartışma çıktı.

TFF'DE İPLER GERİLDİ

Sabah'a göre; TFF Yönetimi, toplantıda Kulüpler Birliği üyelerine ayrıntılı bir sunum yaptı. Toplantının sonuna doğru Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.

A Milli Futbol Takımımızın Faroe Adaları'na 2-1 yenildiği maç masaya gelince Hurma, teknik direktör Stefan Kuntz ile Altıntop'u eleştiri yağmuruna tuttu.

Hurma'nın bu hareketi sonrasında Hamit Altıntop'un, "Sen nasıl böyle konuşuyorsun, ben olsam seni ve takımını Riva Tesisleri'ne dahi sokmam" şeklinde bir ifade kullandığı belirtildi.

"HADDİNİ BİL"

İkili arasında ipler iyice gerilirken, Karagümrük Başkanı'nın, Altıntop'a "Sen benimle böyle konuşamazsın. Haddini bil, tavrına dikkat et" çıkışında bulunduğu kaydedildi.

Diğer kulüp yöneticilerinin araya girerek olayın daha fazla büyümesini engellemek için ortamı sakinleştirmeye çalıştığı ifade edildi.

Bazı kulüp başkanlarının ise Mili Takım'ı yerli bir hocanın çalıştırması gerektiği fikrini ortaya attığı bildirildi.



