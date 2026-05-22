TFF’de bir devir sona erdi Maç öncesi uygulamalar tarihe karıştı

Türkiye Futbol Federasyonu, büyük bir değişikliğe gitti. Federasyon, maç öncesi seremoni ve maça pankartla çıkılma uygulamasına son verildiğini açıkladı.

Kararın alınmasında kulüp ve futbolcuların isteklerinin de önemli bir rol oynadığı kaydedildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması, ayrıca kulüp ve futbolculardan gelen talep ve görüşlere istinaden maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verilmiştir."