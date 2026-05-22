CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci’den Kılıçdaroğlu’na sıcak mesaj! “Bugün her zamankinden çok birlik beraberliğe ihtiyaç duyuyoruz”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin X hesabından yaptığı açıklama, Kemal Kılıçdaroğlu’na destek olarak yorumlandı. Mandalinci paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir ailedir. Bu büyük çınarın gücü; farklı düşünceleri demokratik olgunluk içerisinde bir arada tutabilmesinden gelir. Dün yaşanan gelişmeler karşısında hepimizin sorumluluğu; kutuplaşmayı değil dayanışmayı büyütmek, kırgınlıkları değil ortak hedeflerimizi öne çıkarmaktır. CHP’nin kurumsal kültüründe çözümün adresi bellidir. Tartışmaların çözüme kavuşacağı, kararların şekilleneceği yegâne yer; örgütümüzün ve delegelerimizin iradesini yansıtan kongreler ve kurultaylardır. Bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü yurttaşlarımızın beklentisi; kendi içinde ayrışan değil, Türkiye’nin sorunlarına çözüm üreten güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi’dir.”

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI BEKLEMEDE

Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde göreve gelen ve geçtiğimiz yerel seçimlerde Muğla’da görevini koruyan tek CHP’li ilçe belediye başkanı olan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın ise konuya ilişkin henüz herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekti.