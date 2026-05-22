Ne zaman kritik bir gelişme olsa Mansur yurt dışında! MHP’li Bulut: “2016’da MHP’ye kayyım görevlendirildiğinde de Almanya’daydı”
Mahkemenin CHP’nin 38’inci Kurultayı’na yönelik mutlak butlan kararı verdiği sırada Londra’da olan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, bu tür kritik anlarda hep dışarıda olması dikkat çekti.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün Tayvan'da olan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, dün de Londra'daydı. Mutlak butlana karşı tepkisini Londra’dan bildirdi.
“2016’DA MHP’YE KAYYIM GÖREVLENDİRİLDİĞİNDE DE ALMANYA’DAYDI”
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Mansur Yavaş’ın ülkenin önemli dönemeçlerinde hep yurt dışında olduğu yorumlarına katılarak; “2016 yılında MHP’ye ‘Çağrı Heyeti’ adı altında mahkeme kararıyla kayyım görevlendirildiğinde de Almanya’daydı” hatırlatmasında bulundu.