CHP'de 'takip' resti! Kılıçdaroğlu listeden silindi
CHP resmi hesabı, eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu takip etmeyi bıraktı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davada verilen “mutlak butlan” kararını değerlendirmesinin ardından partide yeni bir gelişme yaşandı.
Mahkeme, mevcut parti yönetiminin “tedbiren” görevden uzaklaştırılmasına ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti yönetimine dönmesine karar verdi.
Kararın ardından CHP’nin resmi sosyal medya hesabında yapılan değişiklik dikkat çekti. Partinin takip ettiği hesaplar arasından Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkarıldığı görüldü.
Söz konusu gelişme, CHP’de kurultay tartışmalarının sürdüğü bir dönemde yaşandı.
