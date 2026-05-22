Jesus'tan flaş açıklama: Türkiye'de üç büyük takım var, ikisinden teklif aldım
AA Giriş Tarihi:

Jesus'tan flaş açıklama: Türkiye'de üç büyük takım var, ikisinden teklif aldım

Bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Türk takımlarından teklif aldığını söyledi.

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr ile şampiyonluğa ulaşan ve takımdan ayrılacağını açıklayan 71 yaşındaki deneyimli teknik adam, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Jesus, gelecek yıl hangi takımı çalıştıracağıyla ilgili, "Portekiz'de, Brezilya'da kazandım. Flamengo'da, Al Hilal'de, Fenerbahçe'de, Al Nassr'da çalıştım. Kupa kazanmadığım tek yer Fenerbahçe oldu. Belki Fenerbahçe'de bitirmem gereken bir hikâyem vardır. Bu olasılıklardan biri. Bunu düşüneceğim.

Birkaç günlüğüne Portekiz'e tatile gidiyorum. Sonra birkaç günlüğüne Brezilya'ya arkadaşlarımı görmeye gitmeyi planlıyorum. Gelecek yıl nerede olacağımı göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Jesus, birden fazla takımdan teklif aldığını belirterek, "Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye'den bir başka takım daha bana teklif yaptı. Türkiye'de üç büyük takım var; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üç takımdan ikisi teklif getirdi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalmaya devam ediyor." dedi.

