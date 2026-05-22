Halk TV’de skandal darbe çağrısı: Karar yazarı İbrahim Kahveci ısrarla söyledi

Program sırasında siyasi iklimi değerlendiren İbrahim Kahveci, AK PARTİ'yi kastederek, "Siyasal dine dayalı bu yapılar demokratik yollarla gitmez" şeklinde oldukça tartışmalı bir çıkış yaptı.

İsmail Saymaz'dan uyarı geldi

Kahveci'nin sözlerinin hemen ardından, programın bir diğer konuğu olan gazeteci İsmail Saymaz durumun hassasiyetini fark ederek araya girdi. İfadelerin maksadını aşabileceğini ve hukuki bir sorun yaratabileceğini öngören Saymaz, "Bu cümle yanlış anlaşılır" diyerek Kahveci'yi uyardı.

Uyarıya rağmen sözlerinin arkasında durdu

İsmail Saymaz'ın müdahalesine ve düzeltme fırsatı sunmasına rağmen geri adım atmayan İbrahim Kahveci, ifadelerinin bilincinde olduğunu vurguladı. Kahveci, Saymaz'ın uyarısına "Doğru anlaşılıyor arkadaş" şeklinde yanıt vererek, sarf ettiği tartışmalı sözlerin arkasında durduğunu açıkça ifade etti.

Vatandaşlardan savcılara çağrı

Yürütülen bu diyalog ve Kahveci'nin demokratik seçimleri hedef aldığı düşünülen sözleri, yayın sonrası sosyal medyada infiale neden oldu. Programı izleyen çok sayıda vatandaş, halkın sandıktaki iradesini yok sayan ve antidemokratik yöntemleri çağrıştıran bu ifadelere sert tepki gösterdi. Söz konusu açıklamanın hukuki sınırları aştığını savunan izleyiciler, yetkili mercilere seslenerek Cumhuriyet savcılarını konuyla ilgili göreve davet etti.