Halk TV'de skandal darbe çağrısı: Karar yazarı İbrahim Kahveci ısrarla söyledi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Halk TV ekranlarında, Ebru Baki’nin moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan tartışma programında, Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci'nin AK PARTİ'ye yönelik kullandığı ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Canlı yayında sarf edilen sözler, izleyiciler tarafından demokratik iradeye yönelik bir müdahale ve darbe iması olarak değerlendirilerek büyük tepki topladı.

Program sırasında siyasi iklimi değerlendiren İbrahim Kahveci, AK PARTİ'yi kastederek, "Siyasal dine dayalı bu yapılar demokratik yollarla gitmez" şeklinde oldukça tartışmalı bir çıkış yaptı.

İsmail Saymaz'dan uyarı geldi

Kahveci'nin sözlerinin hemen ardından, programın bir diğer konuğu olan gazeteci İsmail Saymaz durumun hassasiyetini fark ederek araya girdi. İfadelerin maksadını aşabileceğini ve hukuki bir sorun yaratabileceğini öngören Saymaz, "Bu cümle yanlış anlaşılır" diyerek Kahveci'yi uyardı.

Uyarıya rağmen sözlerinin arkasında durdu

İsmail Saymaz'ın müdahalesine ve düzeltme fırsatı sunmasına rağmen geri adım atmayan İbrahim Kahveci, ifadelerinin bilincinde olduğunu vurguladı. Kahveci, Saymaz'ın uyarısına "Doğru anlaşılıyor arkadaş" şeklinde yanıt vererek, sarf ettiği tartışmalı sözlerin arkasında durduğunu açıkça ifade etti.

Vatandaşlardan savcılara çağrı

Yürütülen bu diyalog ve Kahveci'nin demokratik seçimleri hedef aldığı düşünülen sözleri, yayın sonrası sosyal medyada infiale neden oldu. Programı izleyen çok sayıda vatandaş, halkın sandıktaki iradesini yok sayan ve antidemokratik yöntemleri çağrıştıran bu ifadelere sert tepki gösterdi. Söz konusu açıklamanın hukuki sınırları aştığını savunan izleyiciler, yetkili mercilere seslenerek Cumhuriyet savcılarını konuyla ilgili göreve davet etti.

Yorumlar

28 ŞUBAT 1997 DEMOKRASİ SANDIK SEÇİM HUKUK ANAYASA AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTI YOK SAYILMIŞTI

28 ŞUBAT 1997 DE SANDIK SEÇİM HALKIN İRADESİ ANAYASA DEMOKRASİ HUKUK AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTI VELHASILI KELAM SADEDE GELİRSEM AYARIYLA OYNADIĞIN KANTAR GÜN GELİR SENİDE TARTAR SANDIKTA SEÇİMLERDE HALKIN OYUYLA İKTIDARA GELEN BAŞBAKAN OLAN NECMETTİN ERBAKAN ZORLA İSTİFA ETTİRİLMİŞTİ YILLAR SONRA RECEP TAYYİP ERDOĞAN ŞÖYLE DİYORDU ( ERBAKAN HOCAMIZA HALKI SOKAKLARA ÇIKARTALIM BUNA İZİN VERMEYELİM İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN NE OLACAKSA OLSUN DEDİĞİM ZAMAN ERBAKAN HOCAMIZ BANA OLMAZ TAYYİP BEN ZATEN KARDEŞ KANI DÖKÜLMESİN FİTNE ÇIKMASIN DEVLET MİLLET ZARAR GÖRMESİN DİYE İSTİFA ETTİM DEMOKRATİK HAKKIMDAN FERAĞAT ETTİM KİMSE HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAK DEDİ ) DİYORDU BİR TV PROGRAMINDA

Asım keskin

Bu suçu alenen işleyen kişi eğer Trabzonlu değilse. Biyiklarimi keserrim.
