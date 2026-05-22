500 yıllık tarihi cami Cuma namazı ile cemaatine kavuştu
IHA Giriş Tarihi:

500 yıllık tarihi cami Cuma namazı ile cemaatine kavuştu

1751 yılında meydana gelen büyük depremde ağır hasar alan cami, yeniden inşa edilmesine rağmen zamanla tahrip olmuştu

Foto - 500 yıllık tarihi cami Cuma namazı ile cemaatine kavuştu

Edirne'de uzun yıllar harap halde bulunan 15'inci yüzyıl eserlerinden Şeyh Şücaeddin Camii, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.

Foto - 500 yıllık tarihi cami Cuma namazı ile cemaatine kavuştu

Sultan 2'nci Murat tarafından Şeyh Şücâeddin Karamanî adına mescit ve zaviye olarak yaptırılan tarihi yapı, Osmanlı döneminin önemli eserleri arasında yer alıyor. Daha sonraki yıllarda Kanuni Sultan Süleyman döneminde camiye dönüştürülen yapı, minare eklenerek büyütüldü.

Foto - 500 yıllık tarihi cami Cuma namazı ile cemaatine kavuştu

1751 yılında meydana gelen büyük depremde ağır hasar alan cami, yeniden inşa edilmesine rağmen zamanla tahrip oldu. 20'nci yüzyılın başlarına kadar ayakta kalan tarihi yapıdan günümüze yalnızca minarenin bir bölümü ulaşabildi.

Foto - 500 yıllık tarihi cami Cuma namazı ile cemaatine kavuştu

Yürütülen ihya ve restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi cami yeniden ayağa kaldırılarak eski görünümüne kavuşturuldu. Asırlık eser, kılınan cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.

Foto - 500 yıllık tarihi cami Cuma namazı ile cemaatine kavuştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi ve manevi mirasın önemli yapılarından biri olan Şeyh Şücaeddin Camii'nin yeniden ibadete açılmasının büyük mutluluk yaşattığını belirtti.

