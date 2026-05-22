  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li belediyede "iskan" vurgunu: Akçakoca’da milyonluk “rüşvet çarkı” patladı! Bir haftada 4 bin 184 İHA düşürüldü Savaş yerden havaya taşındı CHP’li belediye personelleri serbest! Türkiye'yi yasa boğan olayda tahliye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye vazgeçilmez konumda Mutlak butlan CHP'ye tebliğ edildi: Yeni başkan resmen belli oldu Çalışma ofisine geçti! Kılıçdaroğlu’nun evinin önünde sürpriz slogan Ülke sarsıldı! 250 toplu mezar bulundu, 25’i açıldı: 3 bin 635 ceset çıkarıldı Endeks tırmanışta! Borsa’da butlan şoku kısa sürdü CHP'nin kurultay tedbirine yönelik itirazıyla ilgili karar verildi Bakanlıktan kurban bayramı tedbirleri! Otobüslerde gizli yolcu uygulaması
Dünya Rusya’dan dev tahıl ihracatı hedefi
Dünya

Rusya’dan dev tahıl ihracatı hedefi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Rusya’dan dev tahıl ihracatı hedefi

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, 2025-2026 tarım sezonunda 60 milyon ton tahıl ihraç etmeyi beklediklerini açıkladı.

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, Rusya'nın Sirius bölgesinde düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

2025-2026 tarım sezonunda bugüne kadar 52 milyon tahıl ihracatı gerçekleştirdiklerine işaret eden Lut, "Sezon sonunda toplam tahıl ihracatının 60 milyon tona ulaşmasını bekliyoruz. Tüm hasat, tahıl tedarikinde dünyada birinci sırayı korumamıza imkan tanıyacak." dedi.

 

Lut, buğday hasadının bu yıl "iyi seviyede" gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Buğday ihracatının yüzde 82'sinin Afrika ve Orta Doğu'ya yapıldığını anlatan Lut, Rus tahılının 100'den fazla ülkeye ihraç edildiği ve Rusya'nın küresel buğday ihracatının yüzde 20'sini karşıladığı bilgisini verdi.

Mısır'ın son yıllarda Rus tahılı ithalatında ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Lut, "Mısır bizim tartışmasız ortağımız. Biz de Mısır'ın gıda güvenliğini sağlamaya hazır olduğumuzu her zaman teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

‘Sibirya’nın Gücü 2’ için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması
‘Sibirya’nın Gücü 2’ için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması

Gündem

‘Sibirya’nın Gücü 2’ için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması

Rusya'dan Filistin hamlesi
Rusya'dan Filistin hamlesi

Dünya

Rusya'dan Filistin hamlesi

Rusya'dan ABD'ye sert tepki
Rusya'dan ABD'ye sert tepki

Dünya

Rusya'dan ABD'ye sert tepki

Mali'de Rusya destekli cunta sivil katliamına devam ediyor!
Mali'de Rusya destekli cunta sivil katliamına devam ediyor!

Dünya

Mali'de Rusya destekli cunta sivil katliamına devam ediyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23