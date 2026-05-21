  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Mansur Yavaş tarafını belli etti Trump'tan Küba bahanesi: Onlara yardım etmek istiyorum CHP Genel Merkezi önünde inanılmaz anlar! Hain Kemal sloganları atıldı Ömer Çelik'ten flaş açıklama! 'Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı' Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler "Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi Hukukçular butlan kararını değerlendirdi! Türk siyaseti için tescilli bir zafer Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi Adalet Bakanı Gürlek’ten “mutlak butlan” açıklaması
Aktüel Yoğun bakıma alınmıştı! Kadir İnanır’dan kötü haber
Aktüel

Yoğun bakıma alınmıştı! Kadir İnanır’dan kötü haber

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yoğun bakıma alınmıştı! Kadir İnanır’dan kötü haber

Türk sinemasının önemli oyuncularından Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan 77 yaşındaki sanatçının entübe edildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi ile yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'dan kötü haber geldi.

14 Mayıs’ta rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan sanatçıya yapılan kontroller sonucunda zatürre teşhisi konulmuştu. Tedavisi yoğun bakım servisinde devam eden sanatçının durumunun ağırlaşması üzerine doktorların entübasyon kararı aldığı belirtildi.

Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural da şu açıklamayı yaptı:

“Maalesef Kadir İnanır biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ALİ

Of ya Yeter be
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23