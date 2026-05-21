Yoğun bakıma alınmıştı! Kadir İnanır’dan kötü haber

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi ile yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'dan kötü haber geldi.

14 Mayıs’ta rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan sanatçıya yapılan kontroller sonucunda zatürre teşhisi konulmuştu. Tedavisi yoğun bakım servisinde devam eden sanatçının durumunun ağırlaşması üzerine doktorların entübasyon kararı aldığı belirtildi.

Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural da şu açıklamayı yaptı:

“Maalesef Kadir İnanır biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız.”