Özgür Özel yeterince sert bir genel başkanlık yapmadı: Tayyip Erdoğan net kardeşim

Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderlik anlayışına ilişkin yorumunda, Özel’in parti içinde otorite oluşturamadığını söyledi. “Özgür Özel, yeterince sert bir genel başkanlık yapmadı. ‘Höt’ diyemedi. Özgür Özel'in tavrı demokratik, daha yumuşak, daha saygılı. Ancak Murat Bardakçı'nın söylediği bir şey var. ‘Burası Şark’ Bu sırf Şark'a da özgü bir şey değil genel olarak insan doğasıyla ilgili bir şey bu. Biraz korku. Özgür Özel korkutucu değil”

“O DÖNEMDE PARTİ BİR TEMİZLİK YAPABİLİRDİ YAPMADI”

Altaylı, CHP içerisinde geçmiş dönemde yaşanan süreçlere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Yaz aylarında Özgür Özel'in o pik yaptığı dönemde mitingler, halkın müthiş tepkisi, Kılıçdaroğlu’na biat etmiş milletvekili sayısı 14-15’ten 9-10’lara düşmüştü. Pek çoğu Kılıçdaroğlu'na bir mesafe koymuştu. O dönemde parti bir temizlik yapabilirdi. Kurultayda, öncesinde, sonrasında bunu yapmadı. Yani bir otorite figürü olmadı.”

“TAYYİP ERDOĞAN, NET KARDEŞİM”

Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yönetim anlayışıyla ilgili olarak ise, “Genel başkanlar galerisinden Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını indirin demiştim. Ben genel başkanım kardeşim. Evet demokratım ama partiye zarar verir hiçbir şeye de izin vermem. Patır patır atacaksın. Şimdi Kılıçdaroğlu temizlikten bahsediyor. Bak Tayyip Erdoğan’ı eleştir, kız, bağır, çağır ama adam net kardeşim. Çünkü Tayyip Bey'in bir korkutuculuğu var. Döverek, kırarak falan değil ama otoritesini parti içerisinde gerekirse ceza keserek uyguluyor. Özgür Bey bunları yapmadı. Tabii ki iktidar gücünü kullananlar gibi ‘korkutucu’ olamaz ama en azından parti içerisinde parti içi mekanizmaları kullanarak bir tavır sergilemesi gerekirdi. Belli oranda otorite gerekir kardeşim. Özgür Bey parti içerisinde ne yazık ki ‘höt’ diyemedi” ifadelerini kullandı.