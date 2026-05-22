İmamoğlu ile Özel’in kuracağı yeni partinin ismi hazır: Ya EKİM olacak ya DİKİM

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya

CHP’de "Mutlak Butlan" kararıyla sarsılan koltuklar sonrası kulisler hareketlendi. Gazeteci Tolgahan Erdoğan, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisinin mahkeme kararı sonrası B planını açıkladı.

İstinaf Mahkemesi’nin 2023 CHP Büyük Kurultayı için verdiği "Mutlak Butlan" kararı, siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Mahkemenin, kurultay sürecindeki hukuksuzluklar nedeniyle yönetimin meşruiyetini tartışmaya açması, gözleri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kanadına çevirdi.

"Kılıçdaroğlu dönünce yeni parti şart"

TV programında Oylum Talu’nun konuğu olan gazeteci Tolgahan Erdoğan, mahkeme kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki konumuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geri dönerse, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun yollarına devam edebilmek için ikinci bir parti kurmaktan başka çareleri kalmıyor. Baskın seçim korkusuyla, yeni bir parti kurmak yerine yeterliliği olan mevcut bir partiyi alıp dönüştürmeyi planlıyorlar."

"EKİM olmazsa DİKİM olsun"

Erdoğan, bu yeni yapılanma için konuşulan isim önerilerini ise esprili bir dille paylaştı. Partinin isminin "EKİM" (Ekrem İmamoğlu Partisi) olacağı söylentisini aktaran Erdoğan, Talu'nun "Ekim Partisi olmaz, Bolşevik dönemini çağrıştırır" itirazına şu yanıtı verdi:

"Ekim Partisi olmazsa, DİKİM partisi olur! Ekrem İmamoğlu değil, Dilek İmamoğlu Partisi."

Mahkemenin "temel çürük" diyerek yönetimin iptalini istediği bir ortamda, ikilinin parti arayışına girmesi CHP kulislerinde "ayrılık kapıda" yorumlarına neden oldu.

Ccc

Papadapulos ve ekibinin kuracağı yeni partinin ismini açıklıyorum s.x partisi... DIP DIP

ÇOK SIKINTILI BİR DURUM

Ekim dikim ... kim ne olursa olsun, bunlar çok sıkıntılı işler, Allah bu necip Milletin çok yardımcısı olsun... EY MÜSLÜMANLAR ARTIK UYANIN VE KENDİNİZE GELİN.
+90 (553) 313 94 23