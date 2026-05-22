Özgür Özel'den yedek parti formülü!

Özgür Özel'den yedek parti formülü!

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı iptal eden tarihi "mutlak butlan" kararının ardından siyaset kulislerinde kartların yeniden dağıtılacağını yazdı.

ŞAİBELİ KURULTAY HUKUKEN BİTTİ: İMAMOĞLU VE ÖZEL YÖNETİMİ ARTIK YOK HÜKMÜNDE

Övür, mahkemenin verdiği bu kararla birlikte CHP’de tüm taşların yerinden oynadığını ve partide resmen kurultay öncesi döneme geri dönülüğünü belirtti. Mahkeme tutanaklarına ve hukuki verilere atıfta bulunan yazar, kurultay sürecindeki delege satın alma, rüşvet ve usulsüzlük iddiaları sebebiyle, suç örgütü lideri olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ortaklığıyla kurulan mevcut CHP yönetiminin artık tamamen "yok hükmünde" olduğunu ilan etti. Bu kararın siyaseten çok tartışılacağını kabul eden Övür, toplumda ve CHP tabanında, delege iradesinin kirli yöntemlerle sakatlanmasına yargı eliyle son verilmesi fikrinin ağırlık kazandığını aktardı.

 

SOKAKLARI ATEŞLEME PLANI VE "YEDEK PARTİ" FORMÜLÜ: ÖZEL VE EKİBİ SIKIŞTI

Karar sonrasında Özgür Özel ve ekibinin önündeki siyasi alanın giderek daraldığına dikkat çeken Mahmut Övür, mevcut genel merkez yönetiminin koltuğu bırakmamak adına radikal hamlelere girişebileceğini öne sürdü.

Özel ve kurmaylarının, daha önce 19 Mart sürecinde olduğu gibi sokakları ateşlemeye ve genel merkez binalarını yasa dışı şekilde savunmaya yönelik marjinal arayışlar içine girebileceğini iddia eden Övür, "Ancak ne CHP sosyolojisinde bu gerilimi sürdürecek inanç kaldı ne de toplum bu tür eylemlere sıcak bakar" dedi. Bu noktada sıkışan yeni nesil siyasetçiler için en makul çıkış yolunun, bizzat Özgür Özel’in daha önce dile getirdiği "yedek parti" seçeneğini devreye sokmak olacağını savunan yazar; ancak bagajları yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddialarıyla dolu olan bu kadronun CHP markası olmadan kuracağı yeni bir yapıda başarılı olma şansının sıfıra yakın olduğunu vurguladı.

 

ADI KOYULAN BÜYÜK SAVAŞ: KILIÇDAROĞLU’NUN İŞARET ETTİĞİ "AHLAK KAVGASI"

Yazısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararı öncesinde yaptığı zehir zemberek açıklamalara da geniş yer ayıran Mahmut Övür, eski genel başkanın başlattığı hamlenin adını "ahlak kavgası" olarak koyduğunu hatırlattı.

Kılıçdaroğlu’nun "Kirlenen siyaset vicdanı çürütür, ahlakı yok eder ve gözünü milletin ekmeğine diker" sözlerinin adrese teslim olduğunu belirten Övür; bu ifadelerin İBB eksenli kirli ilişkileri, Manavgat’taki şaibeli kasaları, rüşvetleri ve parayla delege satın alma çarkını işaret ettiğini yazdı. Bu ağır ithamlara karşı CHP Genel Başkan Yardımcısı Sencer Solakoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na yönelik "koltuk bağımlısı müptela" şeklindeki hakaretamiz çıkışını da sert şekilde eleştiren Övür, mevcut yönetimin suçüstü yakalanmış bir ruh haliyle hareket ettiğini ve mutlak butlan kararına olan öfkelerinin tam olarak bu ahlaki çürümeden kaynaklandığını ifade etti.

Kaynak: Sabah gazetesi

Gündem

Gündem

Siyaset

Siyaset

edy

bu tamahkarlar ikinci parti kurmaz. belediyelerden gelen , işbankasından gelen cukkalar chp tüzel kişiliğine gidiyor.

Türk

Bıktık bu provakatörden artık sanki hak etmişte kazanmış gibi hâlâ partiye yapışmış Kılıçdaroğlu'nu ikbal uğruna hileli oylarla deviren kendisi değil mi idi resmen devlet ve millet düşmanı Bizdeki aşırı hürriyeti istismar edip yabancı ülkelerin menfaatlerine çalışıyor tek bildiği gavurlardan yardım istemek devleti kötülemek .Atın şunu içeri artık devlete savcıya parmak sallamak neymiş görsün
