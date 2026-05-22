Süper Lig’e veda eden Karagümrük’ten önemli transfer

Trendyol Süper Lig'e veda eden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 2021-2022 sezonunda da kırmızı-siyahlı formayı terleten Sırp forvet Aleksandar Pesic ile ön protokol imzalandığını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-2022 sezonunda da formamızı giyen forvet Aleksandar Pesic ile ön protokol imzaladı. Kariyerinde Kızılyıldız, Ferencvaros, Toulouse ve Atalanta gibi takımlarda forma giyen 33 yaşındaki oyuncumuz, ülkesi Sırbistan ile A takım ve alt yaş kategorilerde milli formayı terletti. Aleksandar Pesic'e ailemize yeniden hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.