Süper Lig’e veda eden Karagümrük’ten önemli transfer
Trendyol Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Fatih Karagümrük, Sırp forvet Aleksandar Pesic ile ön protokol imzaladı.
Trendyol Süper Lig'e veda eden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 2021-2022 sezonunda da kırmızı-siyahlı formayı terleten Sırp forvet Aleksandar Pesic ile ön protokol imzalandığını duyurdu.
Kulübün resmi sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-2022 sezonunda da formamızı giyen forvet Aleksandar Pesic ile ön protokol imzaladı. Kariyerinde Kızılyıldız, Ferencvaros, Toulouse ve Atalanta gibi takımlarda forma giyen 33 yaşındaki oyuncumuz, ülkesi Sırbistan ile A takım ve alt yaş kategorilerde milli formayı terletti. Aleksandar Pesic'e ailemize yeniden hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
