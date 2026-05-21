Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına Dilek İmamoğlu'ndan olay cevap!
Yolsuzluktan tutuklanarak cezaevine gönderilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi karıştıran arınma çağrısına verdiği cevapla gündem oldu.
Yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "CHP gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da" sözlerini içeren videosuna ilişkin konuştu. İBB davasını izlemek üzere Silivri’de bulunan Dilek İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu’nun videosunu izleyemedim, içim el vermedi" dedi.
