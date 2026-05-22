CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu'ndan ilk icraat! 3 avukatı kovdu
Mutlak butlan kararı sonrası CHP genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan sonrası harekete geçti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını birden azletti.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı hakkında “mutlak butlan” kararı vermesinin ardından partide dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, parti adına görev yapan 3 avukatı azilname göndererek görevden aldığı öğrenildi.
Görevine son verilen avukatların Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Hazar Kardaş olduğu belirtildi.