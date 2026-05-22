Ankara valiliği açıklama yaptı! O bölgeye girmek artık yasak
Ankara Valiliği, Türkiye genelinde devam eden orman yangını riskleri ve meteorolojik şartları göz önünde bulundurarak ormanlık alanlarda yeni ve kapsamlı tedbirler alındığını duyurdu. Alınan kararlar doğrultusunda, il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 1 Haziran'dan 30 Eylül 2026 tarihine kadar yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, söz konusu yasak milli parklar, mesire alanları, tabiat ve orman parklarını kapsamıyor. Bu alanlar dışındaki tüm ormanlık bölgelere girişler belirlenen tarihler arasında kısıtlanmış durumda.
Alınan yeni önlemler ve kurallar
Alınan kararlar kapsamında vatandaşların ve işletmelerin uyması gereken temel hususlar şu şekilde belirlendi:
- Giriş Yasakları: Belirtilen alanlar dışında kalan ormanlık bölgelere giriş ve çıkışlar yasaklandı. Sadece ihale veya sözleşme ile görevli ormancılık personeli ve ilgili idare görevlileri ormanlık alanlara girebilecek.
- Kamp ve Çadır: Kamping işletmeleri dışında ormanlık alanlarda kamp yapmak ve çadır kurmak kesinlikle yasaklandı.
- Ateş Yakma: İzin verilen mesire yerleri, tabiat parkları ve milli parklarda, yalnızca idare tarafından belirlenen ocak, mangal ve barbekü yerleri dışında ateş, mangal veya semaver yakılmasına müsaade edilmeyecek.
- Ziyaret Saatleri: Mesire alanlarına giriş ve çıkışlar 09.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek.
- Tarım ve Temizlik Faaliyetleri: Orman içi ve bitişiğindeki yerleşim yerlerinde anız yakmak, bağ-bahçe temizliği sonucu çıkan dalları veya bitki örtüsünü yakmak yasaklandı. Ayrıca, belirtilen alanlarda havai fişek atılması da yasak kapsamına alındı.
- Tesis ve Enerji Hatları: Orman alanı civarındaki sanayi kuruluşları ve tesisler, yangın riskine karşı önleyici tedbirleri almakla yükümlü kılındı. Enerji nakil hatlarının bakımından sorumlu kuruluşlar, ormanlık alandan geçen hatlarda gerekli kontrolleri yapacak ve ihtiyaç halinde enerji kesintisi uygulayacak.
Yetkililer, orman yangınlarının önlenmesi adına vatandaşların alınan kararlara hassasiyetle uymasının büyük önem taşıdığını hatırlattı.
