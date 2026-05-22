Suriye tarihinde bir ilk!

Suriye, gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne konuk ülke olarak katılacak.

Konuya yakın üç kaynağın aktardığına göre, Suriye’yi zirvede Devlet Başkanı Ahmed Şara temsil edecek.

Böylece Suriye, G7’nin 1975 yılında kurulmasından bu yana ilk kez grubun zirvesine katılmış olacak.

15-17 Haziran tarihlerinde Fransa’nın Évian-les-Bains kentinde gerçekleştirilecek zirvenin davet mektubunun, bu hafta Paris’te düzenlenen G7 maliye toplantılarına katılan Suriye Maliye Bakanı Yasir Barnie’ye elden teslim edildiği belirtildi.

Suriyeli bir yetkili, Şam yönetiminin zirvede özellikle ülkenin “potansiyel bir stratejik tedarik zinciri merkezi” rolünü öne çıkarmayı planladığını söyledi.

Yetkiliye göre bu yaklaşım, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ardından alternatif ticaret ve lojistik güzergahlarının önem kazanmasıyla bağlantılı.

İran savaşı sonrası Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatların büyük ölçüde durması, küresel ekonomi üzerinde ciddi baskı oluşturmuştu.

14 yıllık iç savaşın ardından yeniden yapılanma sürecine giren Suriye, ekonomisini toparlamaya ve uluslararası sisteme yeniden entegre olmaya çalışıyor.

Hafız Esed ve Beşar Esed dönemlerinde uygulanan yaptırımların önemli bölümü son dönemde hafifletilmiş olsa da, yabancı yatırım çekilmesi ve bankacılık ilişkilerinin yeniden kurulması beklenenden daha yavaş ilerliyor.

Suriye’nin son dönemde Batılı ülkelerle diplomatik temaslarını artırması dikkat çekiyor.

Şam yönetimi geçtiğimiz günlerde Paris’te düzenlenen G7 finans görüşmelerine de katılmış, Avrupa Birliği ise Suriye’nin savunma ve içişleri bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkarmıştı.

G7 Zirvesi nedir?

G7 Zirvesi, dünyanın en büyük gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerini bir araya getiren G7 grubunun liderler zirvesi olarak düzenleniyor. Grup, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşuyor.

Her yıl düzenlenen zirvede küresel ekonomi, enerji güvenliği, savaşlar, iklim krizi, ticaret, teknoloji ve uluslararası güvenlik gibi başlıklar ele alınıyor.

Avrupa Birliği de toplantılara daimi katılımcı olarak iştirak ediyor.

G7 zirveleri, Batılı ülkelerin küresel siyasi ve ekonomik yönelimlerini belirleyen en önemli uluslararası platformlardan biri olarak kabul ediliyor.

