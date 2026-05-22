  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Mansur Yavaş tarafını belli etti Trump'tan Küba bahanesi: Onlara yardım etmek istiyorum CHP Genel Merkezi önünde inanılmaz anlar! Hain Kemal sloganları atıldı Ömer Çelik'ten flaş açıklama! 'Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı' Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler "Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi Hukukçular butlan kararını değerlendirdi! Türk siyaseti için tescilli bir zafer Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi Adalet Bakanı Gürlek’ten “mutlak butlan” açıklaması
Dünya Suriye tarihinde bir ilk!
Dünya

Suriye tarihinde bir ilk!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suriye tarihinde bir ilk!

Suriye, gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne konuk ülke olarak katılacak.

Suriye, gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne konuk ülke olarak katılacak.

Konuya yakın üç kaynağın aktardığına göre, Suriye’yi zirvede Devlet Başkanı Ahmed Şara temsil edecek.

Böylece Suriye, G7’nin 1975 yılında kurulmasından bu yana ilk kez grubun zirvesine katılmış olacak.

15-17 Haziran tarihlerinde Fransa’nın Évian-les-Bains kentinde gerçekleştirilecek zirvenin davet mektubunun, bu hafta Paris’te düzenlenen G7 maliye toplantılarına katılan Suriye Maliye Bakanı Yasir Barnie’ye elden teslim edildiği belirtildi.

Suriyeli bir yetkili, Şam yönetiminin zirvede özellikle ülkenin “potansiyel bir stratejik tedarik zinciri merkezi” rolünü öne çıkarmayı planladığını söyledi.

 

Yetkiliye göre bu yaklaşım, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ardından alternatif ticaret ve lojistik güzergahlarının önem kazanmasıyla bağlantılı.

İran savaşı sonrası Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatların büyük ölçüde durması, küresel ekonomi üzerinde ciddi baskı oluşturmuştu.

14 yıllık iç savaşın ardından yeniden yapılanma sürecine giren Suriye, ekonomisini toparlamaya ve uluslararası sisteme yeniden entegre olmaya çalışıyor.

Hafız Esed ve Beşar Esed dönemlerinde uygulanan yaptırımların önemli bölümü son dönemde hafifletilmiş olsa da, yabancı yatırım çekilmesi ve bankacılık ilişkilerinin yeniden kurulması beklenenden daha yavaş ilerliyor.

Suriye’nin son dönemde Batılı ülkelerle diplomatik temaslarını artırması dikkat çekiyor.

Şam yönetimi geçtiğimiz günlerde Paris’te düzenlenen G7 finans görüşmelerine de katılmış, Avrupa Birliği ise Suriye’nin savunma ve içişleri bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkarmıştı.

 

G7 Zirvesi nedir?

G7 Zirvesi, dünyanın en büyük gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerini bir araya getiren G7 grubunun liderler zirvesi olarak düzenleniyor. Grup, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşuyor.

Her yıl düzenlenen zirvede küresel ekonomi, enerji güvenliği, savaşlar, iklim krizi, ticaret, teknoloji ve uluslararası güvenlik gibi başlıklar ele alınıyor.

Avrupa Birliği de toplantılara daimi katılımcı olarak iştirak ediyor.

G7 zirveleri, Batılı ülkelerin küresel siyasi ve ekonomik yönelimlerini belirleyen en önemli uluslararası platformlardan biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Mepa News, Ajanslar

Suriye'ye kaçarken yakalandı! 5 bin TL’lik alacak için kuzenini öldürdü
Suriye'ye kaçarken yakalandı! 5 bin TL’lik alacak için kuzenini öldürdü

Yaşam

Suriye'ye kaçarken yakalandı! 5 bin TL’lik alacak için kuzenini öldürdü

İsrail Suriye'nin güneyindeki baskınlarına devam ediyor
İsrail Suriye'nin güneyindeki baskınlarına devam ediyor

Dünya

İsrail Suriye'nin güneyindeki baskınlarına devam ediyor

MİT'ten Suriye hamlesi
MİT'ten Suriye hamlesi

Gündem

MİT'ten Suriye hamlesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23