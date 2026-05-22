Karlar eridi, yağmur yağdı... Nehirler taştı, her yeri su bastı!
Bayburt'ta devam eden yağışlar sonrası Çoruh Nehri taştı; tarım arazilerini su bastı.
Bayburt'ta devam eden yağışlar sonrası Çoruh Nehri taştı; tarım arazilerini su bastı.
Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle nehrin debisi yükseldi, bazı bölgelerde taşkınlar oluştu.
İl merkezine bağlı Çayırözü, Çamlıkoz, Karşıgeçit ve Arslandede köylerindeki tarım arazileri su altında kaldı.
Arslandede Köyü Muhtarı İsmail Öksüz, AA muhabirine, karların erimesi ve yoğun yağışlar sonucu nehrin debisinin artarak taşkın oluştuğunu söyledi.
Öksüz, köylerinde tarım arazilerinin su altında kalması dışında bir olumsuzluk yaşanmadığını kaydetti.
Öte yandan, su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23