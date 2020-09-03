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Spor TFF, yayıncı kuruluşa sezon başı avans ödemesi için talepte bulundu
Spor

TFF, yayıncı kuruluşa sezon başı avans ödemesi için talepte bulundu

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: - "Digitürk ile görüşmeler devam ediyor. Ortada şu an için çözülemeyecek bir sorun yok"

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:10:25 -
TFF, yayıncı kuruluşa sezon başı avans ödemesi için talepte bulundu

İZMİR (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yayıncı kuruluşun sezon başı yapması gereken avans ödemesini gerçekleştirmediği için Türkiye Futbol Federasyonunun talepte bulunduğunu bildirdi.

Mehmet Sepil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği olarak yayıncı kuruluşun sezon başında ödemesi gereken yüzde 25 oranındaki avans ödemesini bu sene yapmadığını, Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdiklerini, TFF'nin de yayıncı kuruluşa ödemenin yapılmasıyla ilgili bir talepte bulunduğunu belirtti.

Bu sürecin doğal olduğunu aktaran Sepil, "Yayıncı kuruluşun ödemelerinin gecikmesi ile başlatılan süreç doğaldır. Digiturk ile görüşmeler devam ediyor. Ortada şu an için çözülemeyecek bir sorun yok." ifadelerini kullandı.


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