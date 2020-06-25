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Spor

TFF ve kulüplerden Van'daki deprem için "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:16:40 -
TFF ve kulüplerden Van'daki deprem için "geçmiş olsun" mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen depremin can ve mal kaybına yol açmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, etkilenen tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin "geçmiş olsun" mesajında ise "Van'da meydana gelen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da şunlar kaydedildi:

"Van'ın Özalp ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."


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